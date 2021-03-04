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09:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Фиорентина» опять проиграла после выхода Кокорина. У россиянина снова нет моментов и ударов

Всего 10 касаний мяча за 40 минут — невеселая статистика.

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Источник: Спорт-Экспресс

В 25-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» дома проиграла «Роме» — 1:2. Забивали только римляне: два гола на счету защитника Леонардо Спинаццолы, который поразил сначала чужие, а потом свои ворота. Победный мяч забил Амаду Диавара на 89-й минуте встречи.

Форвард «фиалок» Александр Кокорин вышел на поле на 52-й минуте матча, получив больше игрового времени, чем в двух предыдущих матчах за флорентийцев. Но снова после появления россиянина «Фиорентина» не смогла забить, и второй раз подряд пропустила гол в концовке (с «Удинезе» в воскресенье получили на 86-й минуте), потерпев второе поражение подряд.

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Несмотря на то, что игрового времени стало больше, полезных действий у Кокорина не прибавилось. За 40 минут Александр 10 раз коснулся мяча, ни разу не пробил по воротам, не совершил ни одной обводки и сделал семь точных передач.

Перед игрой главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли защищал Кокорина, который пока совсем не впечатляет своей игрой за новый клуб.

«Нужно дать ему время приспособиться к серии А. Его технические качества неоспоримы, торопить Кокорина не стоит. Платини потребовалось шесть месяцев, чтобы привыкнуть к менталитету итальянской лиги»
Чезаре Пранделли

Новостной сайт о «фиалках» Fiorentinanews после поражения тут же разнес игру Кокорина, выставив ему одну из самых низких оценок среди игроков команды — 5 баллов из 10.

«Он касается мяча и считает, что этого достаточно. Он выпадает из игры», — так оценили игру Кокорина авторы сайта.

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Журналист Симоне Баргеллини шутит над трансфером «Фиорентины»: «Ехать в Россию, чтобы взять Кокорина. В январе. То ли плакать, то ли смеяться».

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Похоже, Пранделли опять придется защищать россиянина от критики. «Фиорентина» тем временем застряла на 14-м месте в таблице — в пяти очках от зоны вылета из серии А.

Фиорентина
1:2
Первый тайм: 0:0
Рома
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