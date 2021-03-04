Сумасшедшая победа «Барселоны» в Кубке Испании. Спаслись на 90+4-й минуте, а тер Штеген потащил пенальти

Самая обсуждаемая тема последних дней — обыски в офисе «Барселоны» и задержания нескольких нынешних и бывших руководителей клуба во главе с экс-президентом Жозепом Бартомеу. Впрочем, все это отголоски смутных времен. Новая эра начнется 7 марта, когда состояться президентские выборы, а настоящее сине-гранатовых — это шанс не завершить этот сезон без трофеев.

Первый из них — Суперкубок Испании — «Барса» проиграла «Атлетику». Чтобы завершить европейскую кампанию, с вероятностью 99,9 процента осталось съездить в Париж. Не все просто в ла лиге, зато в Кубке страны появилась надежда. Встреча с «Севильей» в минувшую субботу в рамках чемпионата — самая цельная игра с момента назначения Роналда Кумана, который обезоружил соперника неожиданным переходом на схему с тремя центральными защитниками.

Голландец остался ей верен, однако говорить об универсальности рецепта не стоит. Три дня назад на своем поле «Севилья» была обязана пытаться играть от себя. На «Камп Ноу» ей этого не требовалось, так как после заработанной дома форы в два мяча было достаточно ничьей и даже минимального поражения. И главный тренер Хулен Лопетеги перекроил не только состав, но и тактику, которая совсем не выглядела оборонительной.

То, что андалусийцев в итоге заставили значительную часть игрового времени защищаться — заслуга «Барсы», а не план гостей. Он, как показалось, подразумевал нейтрализацию активности соперника собственной агрессией за счет контроля мяча, а также интенсивного прессинга, когда каталонцам мешали разыгрывать мяч уже около их штрафной.

Вот только работало это недолго. За счет коротких перепасовок или включений тер Штегена давление было сведено на нет, а первый же момент, когда Педри одним пасом вспорол оборону и вывел на удар Дембеле, заставил «Севилью» действовать с оглядкой на свои ворота. Однако уберечь их не удалось, и третья в матче попытка Дембеле оказалась успешной. Это был эпизод той самой неординарности, которая в свое время убедила «Барсу» приобрести оказавшегося «хрустальным» француза.

Удар почти без замаха, которым Дембеле забросил мяч в ближний верхний угол, заставил вспомнить, что андалусийцы — его любимый соперник (4 гола).

Видимо, требовалось нечто неординарное, чтобы команда Лопетеги пропустила первый гол в нынешнем кубковом турнире. А, возможно, дело в отсутствии в воротах державшего их на замке Буну, потому как давно не игравший Вацлик не выручил.

Идеальный для сине-гранатовых дебют, впрочем, не получил продолжения. «Севилья» выстояла, хотя часть первого тайма ее гоняли по штрафной, словно в «квадрат» на тренировке. Перерыв же дал перевести дух, после чего гости втянули «Барсу» в вязкую позиционную игру с минимум свободного пространства. Это заставило Кумана пожертвовать защитником Дестом ради усиления атаки.

Забить второй мяч мог Жорди Альба. Его невероятный удар в прыжке, который чаще видишь в футбольных симуляторах, а не в реальной жизни, пришелся в перекладину. Количество же игроков атаки не добавляло качества, так как Гризманн до последних мгновений основного времени все делал невпопад. Да еще и оборона, из которой убрали одного исполнителя, дала сбой. Неосторожные действия Мингесы, пенальти, и только тер Штеген не дал интриге умереть до финального свистка, намертво взяв удар Окампоса.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DvWqi4OutfQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эта осечка только залечившего травму лидера «Севильи» — переломный момент. Когда до оформления пропуска в финал оставались считанные минуты, помутнение нашло уже на Фернанду, который в не требовавшей того ситуации схватил Тринкау руками и досрочно отправился в раздевалку из-за второй желтой карточки. Месси исполнил штрафной, вслед за ним угловой, и на четвертой добавленной арбитром минуте подача Гризманна — как в лучшие времена в критических ситуациях — нашла голову Пике.

Гол Брэйтуэйта, который головой пробил так, что мяч проскочил между ногами Вацлика, был уже добиванием соперника, поплывшего, словно нарвавшийся на встречный удар боксер. Кажется, разгром от «ПСЖ» пошел «Барселоне» на пользу. Не сломал, а заставил измениться. В лучшую сторону, благодаря чему весной в ее клубном музее может появиться новый трофей. Вопреки скандалам и финансовым неурядицам, а, возможно, благодаря им.