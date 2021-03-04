Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Бромвич Альбион
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:00
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
3.03
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
3.03
Бордо
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
3.03
Лилль
Марсель
20
Футбол. Зарубежный
3.03
Монпелье
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
3.03
Нант
Реймс
12
Футбол. Зарубежный
3.03
Страсбур
Монако
10
Футбол. Зарубежный
3.03
Аталанта
Кротоне
51
Футбол. Зарубежный
3.03
Беневенто
Верона
03
Футбол. Зарубежный
3.03
Дженоа
Сампдория
11
Футбол. Зарубежный
3.03
Кальяри
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
3.03
Милан
Удинезе
11
Футбол. Зарубежный
3.03
Фиорентина
Рома
12
Все события
Фоторепортажи
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
09:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» подписал полузащитника из Черногории

Кызылординский «Кайсар» объявил о подписании черногорского полузащитника Йована Чадженовича, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Последней командой 26-летнего футболиста был «Тараз», в составе которого провел 20 матчей и забил один гол.

Ранее Чадженович выступал за сербские «Телеоптик», «Партизан», «Бежанию», «Земун» и «Борац», а также литовскую «Судуву».

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Сумасшедшая победа «Барселоны» в Кубке Испании
Овечкин сорвался и зарядил клюшкой между ног дерзкому американцу
Русский игрок уделал любимчика Канады. Михеев обогнал Макдэвида
«Фиорентина» опять проиграла после выхода Кокорина (видео)
Магия Головина погасла. «Монако» проиграл впервые в году
Татьяна Тарасова: Косторной надо на всю страну извиниться
Российский боец хочет провести поединок с Тони Фергюсоном
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь