«Кайсар» подписал полузащитника из Черногории
Кызылординский «Кайсар» объявил о подписании черногорского полузащитника Йована Чадженовича, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кызылординский «Кайсар» объявил о подписании черногорского полузащитника Йована Чадженовича, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Последней командой 26-летнего футболиста был «Тараз», в составе которого провел 20 матчей и забил один гол.
Ранее Чадженович выступал за сербские «Телеоптик», «Партизан», «Бежанию», «Земун» и «Борац», а также литовскую «Судуву».