Джеррард может пропустить чемпионский матч «Рейнджерс». Он был удален за жаркие споры с судьей
В среду, 3 марта, состоялся матч 30-го тура шотландской
В среду, 3 марта, состоялся матч 30-го тура шотландской
Однако помимо победного гола игра запомнилась неприятным инцидентом. В перерыве матча главный тренер «Рейнджерса» Стивен Джеррард был удален за жаркий спор с главным арбитром Джоном Битоном. По данным Glasgow Times, недовольство тренера вызвало решение судьи предупредить форварда «Рейнджерс» Альфредо Морелоса за симуляцию после падения в штрафной соперника.
Отметим, что