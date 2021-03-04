Джеррард может пропустить чемпионский матч «Рейнджерс». Он был удален за жаркие споры с судьей

Однако помимо победного гола игра запомнилась неприятным инцидентом. В перерыве матча главный тренер «Рейнджерса» Стивен Джеррард был удален за жаркий спор с главным арбитром Джоном Битоном. По данным Glasgow Times, недовольство тренера вызвало решение судьи предупредить форварда «Рейнджерс» Альфредо Морелоса за симуляцию после падения в штрафной соперника.

Отметим, что из-за дисквалификации Джеррард может пропустить потенциально чемпионский матч «Рейнджерс». В следующем туре его команда сыграет против «Сент-Миррена». Победа может принести «Рейнджерс» первое чемпионство за последние 10 лет. Однако стоит добавить, что для это необходимо, чтоб «Селтик» не выиграл у «Данди Юнайтед».