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10:16 (мск), источник: Sport24

Джеррард может пропустить чемпионский матч «Рейнджерс». Он был удален за жаркие споры с судьей

В среду, 3 марта, состоялся матч 30-го тура шотландской Премьер-лиги «Ливингстон» — «Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счетом 1:0.

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Источник: Reuters

Однако помимо победного гола игра запомнилась неприятным инцидентом. В перерыве матча главный тренер «Рейнджерса» Стивен Джеррард был удален за жаркий спор с главным арбитром Джоном Битоном. По данным Glasgow Times, недовольство тренера вызвало решение судьи предупредить форварда «Рейнджерс» Альфредо Морелоса за симуляцию после падения в штрафной соперника.

Отметим, что из-за дисквалификации Джеррард может пропустить потенциально чемпионский матч «Рейнджерс». В следующем туре его команда сыграет против «Сент-Миррена». Победа может принести «Рейнджерс» первое чемпионство за последние 10 лет. Однако стоит добавить, что для это необходимо, чтоб «Селтик» не выиграл у «Данди Юнайтед».

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