Пранделли заявил, что нужно снизить ожидания от Кокорина

«Стоит снизить ожидания и проявить терпение относительно него. Ему еще нужно адаптироваться к итальянскому футболу», — цитирует официальный сайт «Фиорентины» Пранделли.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 29-летний россиянин принял участие в трех матчах команды и не отличился результативными действиями.