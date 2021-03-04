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10:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пранделли заявил, что нужно снизить ожидания от Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли заявил, что российскому форварду команды Александру Кокорину нужно время на адаптацию к итальянскому футболу.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Стоит снизить ожидания и проявить терпение относительно него. Ему еще нужно адаптироваться к итальянскому футболу», — цитирует официальный сайт «Фиорентины» Пранделли.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 29-летний россиянин принял участие в трех матчах команды и не отличился результативными действиями.

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