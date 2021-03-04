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13:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клопп рассказал о давлении из-за отсутствия результата у «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о давлении в связи с неудачными результатами его команды в последние несколько месяцев.

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Источник: AP 2020

«Проблема в том, что футбол зависит от результата. Когда мы выигрываем 15 или 20 матчей подряд, люди слушают меня и говорят: “Боже, какой же он гений”. Когда мы не побеждаем, а я говорю то же самое, люди говорят: “Да-да-да, просто убедись, что сможешь выиграть”. Я несу ответственность за результат, не только сейчас, но и в ближайшие несколько лет. Поэтому нельзя, чтобы время прошло впустую. Сейчас мы не можем доказать, на что способны, потому что у нас проблемы. Нужно доказать это немного позже», — цитирует Sky Sports Клоппа.

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«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 43 очками после 26 матчей.

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