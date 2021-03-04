Сотрудник «МЮ» случайно запустил прямой эфир клубного инстаграма. 37 тысяч человек слушали, как он греет себе еду
«Манчестер Юнайтед» провел необычную прямую трансляцию в инстаграме.
«Манчестер Юнайтед» провел необычную прямую трансляцию в инстаграме.
Сотрудник клуба случайно запустил прямой эфир в инстаграме, который быстро набрал аудиторию в 37 тысяч человек. При этом на экране ничего не происходило, но было слышно, как администратор греет себе еду в микроволновке и заваривает чай.
«МЮ» обладает одной из крупнейших
В матче 29-го тура АПЛ «МЮ» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).