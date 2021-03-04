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15:32 (мск), источник: Sport24

Сотрудник «МЮ» случайно запустил прямой эфир клубного инстаграма. 37 тысяч человек слушали, как он греет себе еду

«Манчестер Юнайтед» провел необычную прямую трансляцию в инстаграме.

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Сотрудник клуба случайно запустил прямой эфир в инстаграме, который быстро набрал аудиторию в 37 тысяч человек. При этом на экране ничего не происходило, но было слышно, как администратор греет себе еду в микроволновке и заваривает чай.

«МЮ» обладает одной из крупнейших фан-баз в мире в социальных сетях, на аккаунты команды подписано около 140 млн пользователей в твиттере, фейсбуке, инстаграме и тиктоке.

В матче 29-го тура АПЛ «МЮ» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

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