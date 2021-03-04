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19:59 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший защитник сборной Казахстана определился с новым клубом

Казахстанский защитник Григорий Сартаков продолжит карьеру в клубе первой лиги — «Аксу» из одноименного города. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

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Источник: КФФ

Отмечается, что воспитанник павлодарского футбола из-за травмы пропустил последние два сезона.

Полноценный сезон Сартаков провел в 2017 году в составе «Тобола», после чего пропускал многие матчи из-за повреждений. После ухода из «Тобола» находился в родном «Иртыше» и «Окжетпесе», однако вернуться на прежний уровень не смог.

Ранее выступал также за семейский «Спартак» в первой лиге. В 2017 году сыграл один матч за сборную Казахстана против Кипра.

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