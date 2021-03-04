Бывший защитник сборной Казахстана определился с новым клубом
Казахстанский защитник Григорий Сартаков продолжит карьеру в клубе первой лиги — «Аксу» из одноименного города. Об этом сообщает
Казахстанский защитник Григорий Сартаков продолжит карьеру в клубе первой лиги — «Аксу» из одноименного города. Об этом сообщает
Отмечается, что воспитанник павлодарского футбола
Полноценный сезон Сартаков провел в 2017 году в составе «Тобола», после чего пропускал многие матчи
Ранее выступал также за семейский «Спартак» в первой лиге. В 2017 году сыграл один матч за сборную Казахстана против Кипра.