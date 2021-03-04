Бывший защитник сборной Казахстана определился с новым клубом

Полноценный сезон Сартаков провел в 2017 году в составе «Тобола», после чего пропускал многие матчи из-за повреждений. После ухода из «Тобола» находился в родном «Иртыше» и «Окжетпесе», однако вернуться на прежний уровень не смог.