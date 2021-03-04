Клуб КПЛ подписал защитника и серебряного призера зарубежного чемпионата
Украинцы Артем Барановский и Микола Ковталюк перешли в футбольный клуб «Акжайык». Об этом сообщает
Украинцы Артем Барановский и Микола Ковталюк перешли в футбольный клуб «Акжайык». Об этом сообщает
Последним клубом 30-летнего защитника Барановского был «Кызыл-Жар СК», за который он провел десять матчей. В КПЛ еще защищал цвета карагандинского «Шахтера» в 2019-м.
Последней командой 25-летнего форварда Ковталюка была грузинская «Дила». В этой стране также играл за «Колхети-1913» и «Динамо» (Тбилиси), в составе которого стал серебряным призером. На родине выступал за «Колос», киевский «Арсенал», «Полтаву», «Ильичевец», «Карпаты».
Напомним, что уральцы в межсезонье на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.
КПЛ-2021 стартует в марте, первый тур будет разбит на два дня, 14 марта «Акжайык» сыграет с «Тоболом».