«Интер» победил «Парму» и упрочил лидерство в Серии А. Санчес оформил дубль

Благодаря этой победе «Интер» увеличил отрыв от «Милана» (2-е место) в турнирной таблице Серии А. За 25 матчей команда Антонио Конте набрала 59 очков, а отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков. «Парма», в активе которой 15 очков после 25 матчей, находится на 19-й позиции.