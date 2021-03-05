«Интер» победил «Парму» и упрочил лидерство в Серии А. Санчес оформил дубль
В Италии завершился матч 25-го тура Серии А, в котором «Интер» в гостях победил «Парму» со счетом 2:1.
В Италии завершился матч 25-го тура Серии А, в котором «Интер» в гостях победил «Парму» со счетом 2:1.
В составе хозяев единственный гол забил Эрнани (71-я минута). За нерадзурри дублем отметился Алексис Санчес (54, 62).
Благодаря этой победе «Интер» увеличил отрыв от «Милана» (2-е место) в турнирной таблице Серии А. За 25 матчей команда Антонио Конте набрала 59 очков, а отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков. «Парма», в активе которой 15 очков после 25 матчей, находится на 19-й позиции.