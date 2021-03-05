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01:28 (мск), источник: ТАСС

«Челси» впервые с 2014 года обыграл в гостях «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 5 марта. «Челси» победил в гостях «Ливерпуль» со счетом 1:0 в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

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Источник: AP 2020

Единственный гол забил Мэйсон Маунт (42-я минута).

«Челси» не мог победить на «Энфилде» в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 8 ноября 2014 года (2:1). «Ливерпуль» проиграл четыре последних домашних матча чемпионата текущего сезона. Всего у команды Юргена Клоппа пять поражений в последних шести матчах АПЛ.

«Челси» поднялся на четвертое место таблицы, набрав 47 очков в 27 матчах. «Ливерпуль» располагается на седьмом месте с 43 очками в активе.

В следующем туре команда Томаса Тухеля 8 марта примет идущий на пятом месте «Эвертон», «Ливерпуль» днем ранее сыграет дома с «Фулхэмом».

Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 0:1
Челси
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