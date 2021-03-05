«Челси» впервые с 2014 года обыграл в гостях «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 5 марта. «Челси» победил в гостях «Ливерпуль» со счетом 1:0 в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».
ТАСС, 5 марта. «Челси» победил в гостях «Ливерпуль» со счетом 1:0 в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».
Единственный гол забил Мэйсон Маунт (42-я минута).
«Челси» не мог победить на «Энфилде» в Английской
«Челси» поднялся на четвертое место таблицы, набрав 47 очков в 27 матчах. «Ливерпуль» располагается на седьмом месте с 43 очками в активе.
В следующем туре команда Томаса Тухеля 8 марта примет идущий на пятом месте «Эвертон», «Ливерпуль» днем ранее сыграет дома с «Фулхэмом».