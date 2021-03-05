«Челси» впервые с 2014 года обыграл в гостях «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии

«Челси» не мог победить на «Энфилде» в Английской премьер-лиге (АПЛ) с 8 ноября 2014 года (2:1). «Ливерпуль» проиграл четыре последних домашних матча чемпионата текущего сезона. Всего у команды Юргена Клоппа пять поражений в последних шести матчах АПЛ.