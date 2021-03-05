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08:33 (мск), источник: Sport24

«Ливерпуль» установил два исторических антирекорда в матче с «Челси»

«Ливерпуль» проиграл «Челси» в матче 29-го тура АПЛ. Встреча, состоявшаяся 4 марта на «Энфилде», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Команда Юргена Клоппа потерпела 5-е подряд домашнее поражение в чемпионате Англии — это произошло впервые в истории клуба. Кроме того, «Ливерпуль» стал первым действующим чемпионом Англии, уступившим в 5 домашних играх подряд.

До «Челси» красные проиграли «Бернли» (0:1), «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Эвертону» (0:2). Всего мерсисайдцы не побеждают на «Энфилде» 7 матчей — до серии поражений были две ничьих.

В следующем домашнем матче «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом». Встреча перенесенного 27-го тура АПЛ пройдет 7 марта.

Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 0:1
Челси
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