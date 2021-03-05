«Ливерпуль» установил два исторических антирекорда в матче с «Челси»

Команда Юргена Клоппа потерпела 5-е подряд домашнее поражение в чемпионате Англии — это произошло впервые в истории клуба. Кроме того, «Ливерпуль» стал первым действующим чемпионом Англии, уступившим в 5 домашних играх подряд.

До «Челси» красные проиграли «Бернли» (0:1), «Брайтону» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Эвертону» (0:2). Всего мерсисайдцы не побеждают на «Энфилде» 7 матчей — до серии поражений были две ничьих.