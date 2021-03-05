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08:36 (мск), источник: ТАСС

«Атлетик» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании по футболу

ТАСС, 5 марта. «Атлетик» из Бильбао обыграл на выезде «Леванте» со счетом 2:1 в ответном полуфинальном матче Кубка Испании по футболу.

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Источник: AFP 2020

У победителей голы забили Рауль Гарсия (30-я минута, с пенальти) и Алехандро Беренгер (112). В составе хозяев отличился Рохер (17).

Первая встреча прошла в Бильбао и завершилась вничью (1:1). Днем ранее в другом полуфинале «Барселона» по сумме двух матчей обыграла «Севилью» (0:2, 3:0) и вышла в финал.

«Атлетик» 23 раза становился обладателем Кубка Испании,

«Леванте» ни разу не выходил в финал. «Барселона» выигрывала турнир рекордные 30 раз.

Финал Кубка Испании запланирован на 17 апреля. 3 апреля «Атлетик» и «Реал Сосьедад» сыграют в решающем матче турнира прошлого сезона, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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