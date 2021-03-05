Михайлович: Наша дружба с Ибрагимовичем началась с удара головой

«Наша дружба началась с удара головой. Все дело в том, что вы не можете угрожать Златану. Его нужно спровоцировать. В том матче он был так зол (речь о встрече “Ювентуса” Ибрагимовича с “Интером” Михайловича (0:1) весной 2005 года — прим. Sport24), что ударил меня головой. Когда он перешел в “Интер”, я хотел вернуть ему должок. Вот такие высокие отношения!» — цитирует Михайловича Football Italia.