«Привоз», неубедительный Покатилов и проблемы с пенальти. Проблемы «Кайрата» 2020 года вновь повторяются

Подопечные Алексея Шпилевского совершили достаточное количество ошибок, ставших фатальными. Конечно, нельзя умалять стараний «Тобола» в атаке, но что касается «Кайрата», то чемпион слишком много позволил сопернику.

В начале матча пас назад от Небойши Косовича на Раде Дугалича привел к обрезу — партнеры просто не поняли друг друга, в результате чего Асхат Тагыберген вышел на ударную позицию и забил гол. Здесь вспомнились «привозы» в исполнении обороны алматинцев в прошлом сезоне. Отметим, что ошибки в защите привели и к двум остальным пропущенным мячам. Когда отличился Сергей Малый, вратарь «Кайрата» Стас Покатилов, в которого пришелся несильный удар, не справился с ним. С третьим голом также вопросы к обороне, а также к опорным полузащитникам, не накрывшим вовремя Серикжана Мужикова. Здесь проявилось отсутствие травмированного Яцека Гуральски.

Что касается Покатилова, то, мягко говоря, он не выручил. Из шести ударов в створ ворот он не сумел нейтрализовать три, один из которых был не самым сложным.

Еще одной проблемой остается низкая реализация моментов при солидном атакующем потенциале. При девяти ударах в створ ворот «Тобола» цели достигли три. Особо болезненно выглядел промах Штрели Мамбы по пустым воротам.

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Наконец, еще одним обязательным пунктом в череде ляпов «Кайрата» стали пенальти. В КПЛ-2020 алматинцы стали лидерами по нереализованным одиннадцатиметровым, допустив пять осечек из восьми в целом за весь чемпионат среди всех клубов. В игре с «Тоболом» путевка в финал определялась в серии пенальти. «Кайрат» не реализовал две попытки, поэтому «Тоболу» для победы хватило четырех одиннадцатиметровых.

Все это, скорее всего, из области психологии. Конечно, не совсем верно оценивать готовность и состояние команды по выставочному турниру. Но для Шпилевского это важный знак. «Кайрат» в прошлом году не познал проблем с «Тоболом», обыграв костанайцев в двух встречах с общим счетом 7:1. Теперь получился совсем другой результат, а чемпион оказался спущен на землю одним из конкурентов по чемпионату.

Напомним, в полуфинале Суперкубка Казахстана «Тобол» выиграл у «Кайрата» в серии послематчевых пенальти (4:2). В основное время была зафиксирована ничья — 3:3.