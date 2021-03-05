«Реал» остался без профильных центральных нападающих

У 27-летнего футболиста было выявлено повреждение наружной запирательной мышцы. Сроки восстановления не уточняются.



Напомним, восстанавливаться после травмы продолжает основной форвард «сливочных» Карим Бензема. Таким образом, сейчас мадридская команда осталась без профильных центральных нападающих.



«Реал», набрав 53 очка в 25 турах, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, уступая лишь «Барселоне» (53) и «Атлетико» (58). 7 марта подопечным Зинедина Зидана предстоит сыграть с «матрасниками» в матче 26-го тура чемпионата. Дерби пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 18:15 мск.