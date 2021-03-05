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11:56 (мск), источник: Lenta.Ru

В Италии высмеяли игру «ненужного даже любителям» Кокорина

Итальянские болельщики высмеяли игру нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Комментарии недовольных пользователей сети доступны в Twitter.

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13
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13
фотографий

В 25-м туре чемпионате Италии против «Ромы» форвард появился на поле на 52-й минуте, не нанес ни одного удара по воротам и отдал шесть точных передач. После матча Кокорин подвергся критике в соцсетях. «Кокорин не нужен даже любителям», «Какой игрок! Невероятная покупка Пранделли. Только аплодисменты!», «Есть ли хоть одно видео, как Кокорин касается мяча?» — писали фанаты.

20 февраля болельщики осудили покупку руководством «Фиорентины» российского нападающего.

Юзеры посчитали, что россиянин был способен выступать на высоком уровне лет шесть назад, и он постоянно будет находиться на скамейке запасных из-за травм.

Футболист перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. По информации итальянских журналистов, «Фиорентина» заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро.

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Фиорентина
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Рома
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