В Италии высмеяли игру «ненужного даже любителям» Кокорина

В 25-м туре чемпионате Италии против «Ромы» форвард появился на поле на 52-й минуте, не нанес ни одного удара по воротам и отдал шесть точных передач. После матча Кокорин подвергся критике в соцсетях. «Кокорин не нужен даже любителям», «Какой игрок! Невероятная покупка Пранделли. Только аплодисменты!», «Есть ли хоть одно видео, как Кокорин касается мяча?» — писали фанаты.