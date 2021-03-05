Долг «Манчестер Юнайтед» достиг €528 млн
ТАСС, 5 марта. Долг английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» по итогам второго финансового квартала увеличился до €528 млн. Об этом говорится в отчете клуба.
ТАСС, 5 марта. Долг английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» по итогам второго финансового квартала увеличился до €528 млн. Об этом говорится в отчете клуба.
На финансовых показателях клуба отрицательно сказалась пандемия коронавируса. Долги «Манчестер Юнайтед» выросли на 16%.
«Это был чрезвычайно тяжелый год для нашего клуба и болельщиков, — сказал исполнительный директор клуба Эд Вудворд. — Быстрое и успешное внедрение вакцин и снижение уровня инфицирования в Великобритании вселяет в нас оптимизм. Мы ждем, когда правительство Великобритании разрешит присутствие наших болельщиков на «Олд Траффорд».
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко в 27 матчах.