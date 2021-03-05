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15:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Маркизио опроверг новость о намерении баллотироваться в мэры Турина

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио высказался об информации о том, что он может стать кандидатом в мэры Турина.

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Источник: Спорт-Экспресс

Вчера, 4 марта, издание La Stampa написало, что Демократическая партия допустила возможность выдвижения своего кандидата в лице 35-летнего итальянца.

«Невероятно, что мне нужно реагировать на весь этот бред. Политика — серьезное дело. Будьте серьезны, пожалуйста», — написал экс-футболист.

Отметим, в конце февраля 2021 года Маркизио заявил, что однажды хотел бы попробовать себя в политике.

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