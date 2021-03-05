Топ-новичок помог «Кайрату» одержать волевую победу над «Шахтером» и стать третьим в Суперкубке страны
«Кайрат» победил «Шахтер» в матче за 3-е место в Суперкубке Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Кайрат» победил «Шахтер» в матче за 3-е место в Суперкубке Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Туркестане, завершилась со счетом 2:1 в пользу алматинского клуба.
Команды выставили на игру вторые составы. Несмотря на это, игра неплохо смотрелась, хотя по результативности и качеству она заметно уступала первым полуфинальным матчам. При этом моменты были, но их реализация оставляла желать лучшего. Только после перерыва зрители увидели голы.
Первыми успеха добились карагандинцы усилиями Жана Али Пайруза на 51-й минуте. После этого Алексей Шпилевский выпустил на поле Раде Дугалича и Вагнера Лава, однако алматинцы отыгрались благодаря голу другого игрока, когда на 63-й минуте белорусский защитник Денис Поляков оказался самым расторопным в штрафной площади соперника и добил мяч в ворота после розыгрыша углового.
В дальнейшем могли забить обе команды, но удача сопутствовала только «желто-черным», в составе которых решающий мяч на 88-й минуте забил вышедший на замену немецкий форвард конголезского происхождения Штрели Мамба, который зимой пришел из «Падерборна». Легионер с передачи Вагнера Лава убежал один к воротам «горняков» и заставил капитулировать Тимурбека Закирова.
Напомним, что в ½ финала «Шахтер» уступил «Астане» (0:2), а «Кайрат» в серии пенальти проиграл «Тоболу» (3:3, 2:4). Финал состоится 6 марта.