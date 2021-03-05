«Это был один из самых слабых наших матчей». Тренер «Кайрата» остался недоволен игрой за «бронзу» в Суперкубке

Встреча, прошедшая в Туркестане, завершилась со счетом 2:1 в пользу алматинского клуба.
«Ментально мы еще не вернулись со сборов в Турции. Был всего день на восстановление, поэтому немного изменили состав. Это один из самых слабых наших матчей, удовольствия не получили от него и мои ребята, наверное, тоже. Игра длилась 94 минуты, из них 15 минут ушли на остановки мяча, неправильные решения…» — сказал он.
— Астанов вышел в старте справа в защите. Вынужденно его туда поставили?
— Наши крайние защитники действуют высоко, а Султанбек обладает хорошими качествами в атаке, на сборах себя отлично проявил, хорошо сыграл и достойно заменил Микановича.
— Шушеначев отыграл два матча. Он лучше готов, чем другие форварды?
— Надо отдать должное Артуру, находится в хорошем состоянии, заслужил место в составе и доказывает это на поле. Это даже не обсуждается.
Напомним, что в ½ финала «Шахтер» уступил «Астане» (0:2), а «Кайрат» в серии пенальти проиграл «Тоболу» (3:3, 2:4). Финал состоится 6 марта.