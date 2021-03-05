«Это был один из самых слабых наших матчей». Тренер «Кайрата» остался недоволен игрой за «бронзу» в Суперкубке

Встреча, прошедшая в Туркестане, завершилась со счетом 2:1 в пользу алматинского клуба.

«Ментально мы еще не вернулись со сборов в Турции. Был всего день на восстановление, поэтому немного изменили состав. Это один из самых слабых наших матчей, удовольствия не получили от него и мои ребята, наверное, тоже. Игра длилась 94 минуты, из них 15 минут ушли на остановки мяча, неправильные решения…» — сказал он.

— Астанов вышел в старте справа в защите. Вынужденно его туда поставили?

— Наши крайние защитники действуют высоко, а Султанбек обладает хорошими качествами в атаке, на сборах себя отлично проявил, хорошо сыграл и достойно заменил Микановича.

— Шушеначев отыграл два матча. Он лучше готов, чем другие форварды?

— Надо отдать должное Артуру, находится в хорошем состоянии, заслужил место в составе и доказывает это на поле. Это даже не обсуждается.