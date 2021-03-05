Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
4.03
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
4.03
Парма
Интер
12
Футбол. Зарубежный
4.03
Ливерпуль
Челси
01
Футбол. Первый дивизион
6.03
Акрон
СКА-Хабаровск
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
15:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Это был один из самых слабых наших матчей». Тренер «Кайрата» остался недоволен игрой за «бронзу» в Суперкубке

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский поделился своими эмоциями от матча за третье место в Суперкубке Казахстана по футболу с «Шахтером», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Туркестане, завершилась со счетом 2:1 в пользу алматинского клуба.

«Ментально мы еще не вернулись со сборов в Турции. Был всего день на восстановление, поэтому немного изменили состав. Это один из самых слабых наших матчей, удовольствия не получили от него и мои ребята, наверное, тоже. Игра длилась 94 минуты, из них 15 минут ушли на остановки мяча, неправильные решения…» — сказал он.

— Астанов вышел в старте справа в защите. Вынужденно его туда поставили?
— Наши крайние защитники действуют высоко, а Султанбек обладает хорошими качествами в атаке, на сборах себя отлично проявил, хорошо сыграл и достойно заменил Микановича.

— Шушеначев отыграл два матча. Он лучше готов, чем другие форварды?
— Надо отдать должное Артуру, находится в хорошем состоянии, заслужил место в составе и доказывает это на поле. Это даже не обсуждается.

Напомним, что в ½ финала «Шахтер» уступил «Астане» (0:2), а «Кайрат» в серии пенальти проиграл «Тоболу» (3:3, 2:4). Финал состоится 6 марта.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Русский вратарь переписал историю клуба НХЛ
Матч между сборными Мальты и России пройдет без зрителей
Губерниев извинился перед отцом финского лыжника
Левандовски против Холанда: Топ ставок выходных
«Уткин стал его отодвигать». 10 лет без комментатора Маслаченко
Ян троллил, игнорил Стерлинга и прошелся по его прическе
В Токио исключили вариант повторного переноса Олимпиады
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь