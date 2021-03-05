Тренер «Шахтера» назвал причины поражения от «Кайрата» в матче за «бронзу» в Суперкубке

Главный тренер «Шахтера» Али Алиев прокомментировал матч за третье место Суперкубка Казахстана по футболу против «Кайрата» (1:2). Его слова приводит KazFootball.kz.

— В концовке матча показалось, что команде немножко не хватило физических сил, как считаете?

— Абсолютно правильное впечатление. Не хотелось об этом говорить, но в течении 5−6 дней команда вообще не видела поля до того, как приехала на Суперкубок, попали в какой-то природный катаклизм. Мы не имели возможности потренироваться в полноразмерном стадионе в бутсах, нам приходилось тренироваться на паркете в кроссовках. Это был недельный цикл, который очень важен для подготовки команды. Поэтому физические кондиции подсели, подустали, и я думаю, что с минуты 70-й это было очень заметно.

Команда Шахтер Кг

— Замена Жан Али Пайруза, он достаточно ярко играл, чем она была вызвана? Не было ли повреждение у игрока?

— Да, Жан Али получил повреждение и за то время, которое он провел на поле, сыграл великолепно. Еще Пайруз получил повреждение в начале второго тайма, а затем еще и шел в необоснованные обыгрыши, поэтому решили освежить его зону заменой.

— И еще одного игрока хотелось бы отметить, Султанов вместо Баа появился в стартовом составе и выглядел очень здорово. Расценивается ли Карам как один из основных игроков?

— Конечно, кто будет соответствовать требованиям клуба, тот и будет играть. Гидеону мы дали возможность сыграть с «Астаной» и после анализа матча мы увидели, что он тяжело справлялся с Томасовым. И к тому же Гидеон пропустил определенный цикл работы, заболел, поэтому по объективной причине отсутствовал в составе. Карам Султанов его достойно заменил, единственное — не хватило концентрации в концовке матча.