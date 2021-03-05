Повод для оптимизма перед дерби: «Мадрид» играет на выезде лучше, чем дома

Однако, учитывая прошлые матчи, для «сливочных» так даже лучше. На данный момент команда Зинедина Зидана на пять очков отстает от лидера турнирной таблицы, у которого есть еще матч в запасе, и это отставание обусловлено прежде всего потерянными очками на своем стадионе. Три из четырех поражений в этом сезоне были именно на «Альфредо Ди Стефано»: «Кадис» (0−1), «Алавес» (1−2) и «Леванте» (1−2) увезли из Мадрида по три очка. Еще одно поражение было на выезде в матче с «Валенсией» (1−4). И последняя домашняя неудача настигла «Мадрид» в прошлом туре в мачте с «Реал Сосьедад» — команда из Сан-Себастьяна была близка к тому, чтобы увезти три очка, если бы не гол Винисиуса в концовке (1−1).

Футбол Испания 2020/2021 Тур 26, 7.03.2021, 18:15 Атлетико - Реал -

Играя в гостях, «Мадрид» выглядит более надежным. Поражение на «Месталье» 8 ноября стало как раз последним поражением команды Зинедина Зидана на выезде. После этого были матчи с «Вильярреалом», «Севильей», «Эйбаром», «Эльче», «Осасуной», «Алавесом», «Уэской» и «Вальядолидом», и баланс этих встреч составляет 5 побед и 3 ничьих, 13 забитых и 5 пропущенных мячей.

Кажется, что «Мадриду» гораздо сложнее играть дома против соперников, которые закрываются. То, что «сливочным» нелегко забить гол, является фактом, но в гостевых матчах, где соперники априори больше открываются и предоставляют больше свободного пространства, команде легче даются голы. На самом деле, этот «Мадрид» забил больше голов в гостях, нежели дома, 22 гола из 43, и это то, чего обычно не случалось на «Сантьяго Бернабеу». Впрочем, эта команда забивает в среднем 1,68 гол за игру, и по этому показателю ее превосходят более 20 команд среди топ-5 европейских чемпионатов.

Кроме того, на выезде «Мадрид» набрал на три очка больше, чем дома: 28 в гостях и 25 на «Альфредо Ди Стефано».

И одним из стадионов, на которых «Мадрид» неплохо играет, является именно «Ванда Метрополитано». «Сливочные» не проигрывают на новом стадионе «красно-белых» с момента первого дерби в 2017 году, которое завершилось ничьей 0−0. Следующее дерби «сливочные» выиграли со счетом 3−1, а третье вновь завершилось ничьей без забитых голов.