Клопп чувствует, что этот сезон сделал его лучше
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп чувствует, что этот сезон сделал его лучше как тренера.
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп чувствует, что этот сезон сделал его лучше как тренера.
В этом сезоне у «Ливерпуля» совершенно не сложилась защита чемпионского титула
Недостаточно хорошие результаты Клопп в первую очередь связывает с эпидемией травм, однако эти проблемы позволили Юргену получить новый опыт.
«Большинство наших проблем — это следствие ситуации с травмами. В этом году мы столкнулись с совершенно новыми проблемами. За всю свою жизнь — а я в профессии уже 20 лет — мне еще никогда не приходилось менять стартовый состав каждую неделю».
«В этом сезоне я как тренер стал гораздо лучше, чем прежде, потому что обычно тебе не приходится думать о такого рода вещах, но теперь я думаю о них постоянно».
«Как-то в пятницу вечером у нас возникла ситуация. Мы тренировались всю неделю, несколько дней планируя играть определенным стартовым составом, но затем нам пришлось его полностью перекроить за один вечер. Это случалось с нами несколько раз, и это оказывает большое влияние».
«Люди могут сказать, что я оправдываюсь. Если честно, мне плевать. Мы не используем это как оправдание, но если вы спрашиваете меня, то вот вам объяснение, что изменилось в этом сезоне», — цитирует Клоппа Sky Sports.