Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
4.03
Парма
Интер
12
Футбол. Зарубежный
4.03
Ливерпуль
Челси
01
Футбол. Первый дивизион
6.03
Акрон
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
6.03
Енисей
Факел
Все события
Фоторепортажи
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
16:51 (мск), источник: Sports.Ru

Клопп чувствует, что этот сезон сделал его лучше

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп чувствует, что этот сезон сделал его лучше как тренера.

Наверх
Источник: Reuters

В этом сезоне у «Ливерпуля» совершенно не сложилась защита чемпионского титула Премьер-Лиги, а прямо сейчас «красные» даже находятся за пределами топ-4.

Недостаточно хорошие результаты Клопп в первую очередь связывает с эпидемией травм, однако эти проблемы позволили Юргену получить новый опыт.

«Большинство наших проблем — это следствие ситуации с травмами. В этом году мы столкнулись с совершенно новыми проблемами. За всю свою жизнь — а я в профессии уже 20 лет — мне еще никогда не приходилось менять стартовый состав каждую неделю».

«В этом сезоне я как тренер стал гораздо лучше, чем прежде, потому что обычно тебе не приходится думать о такого рода вещах, но теперь я думаю о них постоянно».

«Как-то в пятницу вечером у нас возникла ситуация. Мы тренировались всю неделю, несколько дней планируя играть определенным стартовым составом, но затем нам пришлось его полностью перекроить за один вечер. Это случалось с нами несколько раз, и это оказывает большое влияние».

«Люди могут сказать, что я оправдываюсь. Если честно, мне плевать. Мы не используем это как оправдание, но если вы спрашиваете меня, то вот вам объяснение, что изменилось в этом сезоне», — цитирует Клоппа Sky Sports.

 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Русский вратарь переписал историю клуба НХЛ
Матч между сборными Мальты и России пройдет без зрителей
Губерниев извинился перед отцом финского лыжника
Левандовски против Холанда: Топ ставок выходных
«Уткин стал его отодвигать». 10 лет без комментатора Маслаченко
Ян троллил, игнорил Стерлинга и прошелся по его прическе
«В США 50 млн людей живут на пособие». Брызгалов о жизни в США
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь