Клопп чувствует, что этот сезон сделал его лучше

В этом сезоне у «Ливерпуля» совершенно не сложилась защита чемпионского титула Премьер-Лиги, а прямо сейчас «красные» даже находятся за пределами топ-4.

Недостаточно хорошие результаты Клопп в первую очередь связывает с эпидемией травм, однако эти проблемы позволили Юргену получить новый опыт.

«Большинство наших проблем — это следствие ситуации с травмами. В этом году мы столкнулись с совершенно новыми проблемами. За всю свою жизнь — а я в профессии уже 20 лет — мне еще никогда не приходилось менять стартовый состав каждую неделю».

«В этом сезоне я как тренер стал гораздо лучше, чем прежде, потому что обычно тебе не приходится думать о такого рода вещах, но теперь я думаю о них постоянно».

«Как-то в пятницу вечером у нас возникла ситуация. Мы тренировались всю неделю, несколько дней планируя играть определенным стартовым составом, но затем нам пришлось его полностью перекроить за один вечер. Это случалось с нами несколько раз, и это оказывает большое влияние».