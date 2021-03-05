«Молодежь “Кайрата” не готова к серьезным матчам». Эксперт оценил игру чемпиона в Суперкубке-2021
Алматинцы стали только третьими на турнире.
Алматинцы стали только третьими на турнире.
Молодежь «Кайрата» не готова к серьезным играм, считает известный казахстанский специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил матч за третье место Суперкубка-2021 между алматинцами и карагандинским «Шахтером», а также выделил по одному игроку из каждой команды.
«Если по составам брать, то “Кайрат” во второй игре выпустил много молодежи. Уровень игры не впечатлил, особенно это касается начала матча. Он был на порядок ниже по сравнению со встречей с “Тоболом”. В дальнейшем получилось так, что “Кайрат” выпустил опытных игроков и они сделали результат. Что касается персоналий, то понравилась игра
Напомним, что «Кайрат» в матче за третье место Суперкубка Казахстана одолел «Шахтер» со счетом 2:1. «Горняки» первыми вышли вперед благодаря голу Пайруза. В составе «желто-черных» отличились Денис Поляков и Штрели Мамба, для которого это дебютный мяч за «Кайрат».
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