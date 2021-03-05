«Молодежь “Кайрата” не готова к серьезным матчам». Эксперт оценил игру чемпиона в Суперкубке-2021

«Если по составам брать, то “Кайрат” во второй игре выпустил много молодежи. Уровень игры не впечатлил, особенно это касается начала матча. Он был на порядок ниже по сравнению со встречей с “Тоболом”. В дальнейшем получилось так, что “Кайрат” выпустил опытных игроков и они сделали результат. Что касается персоналий, то понравилась игра Жан-Али Пайруза из “Шахтера” и Артура Шушеначева из “Кайрата”. Последний постепенно обретает уверенность, видно, что игрок прогрессирует. Если в целом говорить о молодежи “Кайрата”, то пока к серьезным играм она не готова. Много говорится, что команда будет претендовать на чемпионство и в Лиге чемпионов играть, но молодежь к таким матчам пока не созрела. Даже Шушеначев, несмотря на прогресс, пока хорош только под замену — он далеко не игрок основного состава», — заявил Есмагамбетов.