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17:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Молодежь “Кайрата” не готова к серьезным матчам». Эксперт оценил игру чемпиона в Суперкубке-2021

Алматинцы стали только третьими на турнире.

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Молодежь «Кайрата» не готова к серьезным играм, считает известный казахстанский специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он оценил матч за третье место Суперкубка-2021 между алматинцами и карагандинским «Шахтером», а также выделил по одному игроку из каждой команды.

Команда
Кайрат

«Если по составам брать, то “Кайрат” во второй игре выпустил много молодежи. Уровень игры не впечатлил, особенно это касается начала матча. Он был на порядок ниже по сравнению со встречей с “Тоболом”. В дальнейшем получилось так, что “Кайрат” выпустил опытных игроков и они сделали результат. Что касается персоналий, то понравилась игра Жан-Али Пайруза из “Шахтера” и Артура Шушеначева из “Кайрата”. Последний постепенно обретает уверенность, видно, что игрок прогрессирует. Если в целом говорить о молодежи “Кайрата”, то пока к серьезным играм она не готова. Много говорится, что команда будет претендовать на чемпионство и в Лиге чемпионов играть, но молодежь к таким матчам пока не созрела. Даже Шушеначев, несмотря на прогресс, пока хорош только под замену — он далеко не игрок основного состава», — заявил Есмагамбетов.

Напомним, что «Кайрат» в матче за третье место Суперкубка Казахстана одолел «Шахтер» со счетом 2:1. «Горняки» первыми вышли вперед благодаря голу Пайруза. В составе «желто-черных» отличились Денис Поляков и Штрели Мамба, для которого это дебютный мяч за «Кайрат».
6 марта за трофей поспорят «Тобол» и «Астана».

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