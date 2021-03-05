Европейский клуб объявил о трансфере футболиста сборной Казахстана

Казахстанский полузащитник Владислав Васильев официально перешел в минский «Энергетик-БГУ». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Он уже играл за эту команду, в которую впервые пришел три года назад — перед сезоном-2018. Тогда, став с 10 голами третьим бомбардиром команды, игрок с ходу помог завоевать путевку в высшую лигу.

Там Васильев еще больше зарекомендовал себя с наилучшей стороны. В первой части чемпионата стал одним из лучших ассистентов высшей лиги (2+7 в 15 матчах) и летом 2019-го перебрался в брестское «Динамо», с которым стал чемпионом страны.

В прошлом году Владислав выступал уже в брестском «Рухе», в рядах которого стал лучшим игроком в команде по системе «гол+пас» (8+6) и десятым в чемпионате по этому показателю.