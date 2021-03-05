СМИ: «Реал» ежегодно выплачивал Роналдо €1 млн без контракта

Роналдо в 2016 году был нанят «Реалом» в качестве посла клуба вместе с соотечественником Роберто Карлосом и испанцем Раулем Гонсалесом, которым выплачивалась ежегодная зарплата в размере одного миллиона евро. По информации издания, «Реал» не заключил контракт с Роналдо, чтобы ему не нужно было предоставлять информацию в налоговую об этих доходах.
Бывший форвард сборной Бразилии сейчас является владельцем испанского «Вальядолида», ему принадлежит 82% акций клуба после его покупки в 2018 году.
Роналдо забил 104 гола в 177 матчах за «Реал» в период с 2002 по 2007 год.