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19:23 (мск), источник: Vesti.kz

Участник еврокубков от Казахстана подпишет трех новых футболистов

В первом туре чемпионата команда сыграет с «Атырау».

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Главный тренер карагандинского «Шахтера» Али Алиев в интервью Meta-ratings.kz рассказал, на какие позиции и сколько новичков присоединятся к команде в ближайшее время.

Команда
Шахтер Кг

— Трансферное окно будет открыто до 17 апреля. Появятся ли новички в команде до этого времени?

— Конечно, появятся три новичка. Те задачи, которые поставлены на сезон, они будут выполнены. Я считаю, у нас есть потенциал. Если мы полноценно будем проводить тренировочный процесс, то уверен, что все получится.

— Какие позиции планируется усилить?

— Еще одного нападающего нужно взять, одного вингера и одного крайнего латераля.

Напомним, что «Шахтер» в прошлом году финишировал на четвертом месте в КПЛ и завоевал путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА. Новый сезон команда начинала играми за Суперкубок Казахстана — в полуфинале уступила «Астане» (0:2), а в матче за третье место проиграла «Кайрату» (1:2). В первом туре КПЛ-2021, 13 марта, карагандинцы на выезде сыграют с «Атырау».

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