Участник еврокубков от Казахстана подпишет трех новых футболистов

Главный тренер карагандинского «Шахтера» Али Алиев в интервью Meta-ratings. kz рассказал, на какие позиции и сколько новичков присоединятся к команде в ближайшее время.

Команда Шахтер Кг

— Трансферное окно будет открыто до 17 апреля. Появятся ли новички в команде до этого времени?

— Конечно, появятся три новичка. Те задачи, которые поставлены на сезон, они будут выполнены. Я считаю, у нас есть потенциал. Если мы полноценно будем проводить тренировочный процесс, то уверен, что все получится.

— Какие позиции планируется усилить?

— Еще одного нападающего нужно взять, одного вингера и одного крайнего латераля.