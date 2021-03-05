Участник еврокубков от Казахстана подпишет трех новых футболистов
В первом туре чемпионата команда сыграет с «Атырау».
В первом туре чемпионата команда сыграет с «Атырау».
Главный тренер карагандинского «Шахтера» Али Алиев в интервью
— Трансферное окно будет открыто до 17 апреля. Появятся ли новички в команде до этого времени?
— Конечно, появятся три новичка. Те задачи, которые поставлены на сезон, они будут выполнены. Я считаю, у нас есть потенциал. Если мы полноценно будем проводить тренировочный процесс, то уверен, что все получится.
— Какие позиции планируется усилить?
— Еще одного нападающего нужно взять, одного вингера и одного крайнего латераля.
Напомним, что «Шахтер» в прошлом году финишировал на четвертом месте в КПЛ и завоевал путевку в Лигу конференций — новый турнир УЕФА. Новый сезон команда начинала играми за Суперкубок Казахстана — в полуфинале уступила «Астане» (0:2), а в матче за третье место проиграла «Кайрату» (1:2). В первом туре КПЛ-2021, 13 марта, карагандинцы на выезде сыграют с «Атырау».