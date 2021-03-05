Клуб Александра Меркеля был близок к поражению, но избежал позора в матче с аутсайдером

После этой игры «Аль-Фейсали» с 30 очками расположился на восьмом месте, а «Аль-Айн» с 16 баллами остался на последней, 16-й позиции.

29-летний Меркель вышел в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. Для него этот матч стал 20-м за нынешний клуб, в который он перешел в сентябре. До этого играл за нидерландский «Хераклес». Также в его карьере были «Адмира Ваккер» (Австрия), «Бохум» (Германия), «Милан» (Италия) и другие клубы.