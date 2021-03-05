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19:52 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб Александра Меркеля был близок к поражению, но избежал позора в матче с аутсайдером

Казахстанец вышел в стартовом составе.

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Источник: AP 2020

«Аль-Фейсали», за который выступает казахстанский футболист Александр Меркель, поделил очки с «Аль-Айн» в рамках выездного матча 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Мутари Амаду на 15-й минуте. На это гости ответили точным ударом Гильерме Аугустно на 38-й.

После этой игры «Аль-Фейсали» с 30 очками расположился на восьмом месте, а «Аль-Айн» с 16 баллами остался на последней, 16-й позиции.

29-летний Меркель вышел в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. Для него этот матч стал 20-м за нынешний клуб, в который он перешел в сентябре. До этого играл за нидерландский «Хераклес». Также в его карьере были «Адмира Ваккер» (Австрия), «Бохум» (Германия), «Милан» (Италия) и другие клубы.

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