Спортивный директор «Севильи» извинился перед Месси и Куманом

Мончи извинился перед нидерландцем за то, что назвал его нытиком во время ответного полуфинального матча Кубка Испании. «Барселона», уступившая «Севилье» в первой встрече со счетом 0:2, взяла реванш и, победив в дополнительное время со счетом 3:0, вышла в финал турнира.

Источники из «Севильи» не захотели распространять детали разговора между Куманом и Мончи, но объяснили, что нидерландский специалист принял извинения.