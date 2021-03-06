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11:43 (мск), источник: Sport24

Спортивный директор «Севильи» извинился перед Месси и Куманом

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи извинился перед главным тренером «Барселоны» Рональдом Куманом и капитанам Лионелем Месси. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

Мончи извинился перед нидерландцем за то, что назвал его нытиком во время ответного полуфинального матча Кубка Испании. «Барселона», уступившая «Севилье» в первой встрече со счетом 0:2, взяла реванш и, победив в дополнительное время со счетом 3:0, вышла в финал турнира.

Источники из «Севильи» не захотели распространять детали разговора между Куманом и Мончи, но объяснили, что нидерландский специалист принял извинения.

Также у Мончи произошел конфликт с Месси после игры в тоннеле. Когда руководители «Севильи» спускались в раздевалку, они встретили Месси фразой: «Вы всегда выигрываете одинаково…» Так они намекали на предвзятое судейство. На что аргентинец ответил: «Вы едете домой». После Мончи извинился и перед Месси. Аргентинец также принял извинения.

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