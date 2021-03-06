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12:19 (мск), источник: Vesti.kz

Опыт, надежность и настрой играть. Почему 39-летний Мокин продолжает оставаться одним из лучших в КПЛ

Он провел десять сухих матчей в КПЛ-2020.

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Источник: Instagram

Голкипер «Тобола» Александр Мокин сыграл значительную роль в выходе своего клуба в финал Суперкубка Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает про его вклад и убеждается, что 39-летнего вратаря рано списывать со счетов.

Мокин в полуфинале с «Кайратом» стал одной из ключевых фигур. Несмотря на три пропущенных гола, казахстанский ветеран может занести эту встречу себе в актив.

Если разобрать все мячи, побывавшие в его воротах, то стоит сказать, что не в одном из них вины Мокина нет. Удары Косовича, Шушеначева и Алыкулова получились неберущимися, а некоторые из них и вовсе вышли шедевральными.

Во время загрузки произошла ошибка.

В остальном Мокин практически был безупречен. Совершил несколько эффектных сэйвов. Например, в одном из эпизодов намертво одной рукой зафиксировал мяч, который шел под перекладину.

Несомненно, игра голкипера воодушевила партнеров. Во многом благодаря его уверенной игре «Тобол» не сломался, даже когда пропустил второй гол за 20 минут до финального свистка, и нашел силы и волю, чтобы вернуться в игру.

В серии пенальти роль Мокина, явно поймавшего кураж, вообще переоценить невозможно. Вратарь «Тобола» словно загипнотизировал Дугалича и Оганесяна, взяв их удары. В первом случае совершенно спокойно отбивал мяч в сторону, а во втором — просто поймал его.

Безусловно, Мокин, которому в июне исполнится 40 лет, не лишен недостатков в своей игре. Однако благодаря своему опыту и набору положительных игровых качеств и надежности продолжает оставаться в обойме и быть основным вратарем клуба.

В игре с «Кайратом» он подтвердил класс и готовность выступать на высоком уровне. В КПЛ-2020 был признан лучшим голкипером, сыграв десять матчей «на ноль».

Сегодня, 6 марта, в финале Суперкубка Казахстана, который проходит в Туркестане, «Тобол» встретится с «Астаной».

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