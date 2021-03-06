Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Енисей
Факел
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Акрон
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Алания
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Велес
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Томь
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Чайка
Футбол. Зарубежный
16:00
Вальядолид
Хетафе
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Химки
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Беневенто
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Севилья
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Сочи
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Эйбар
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Барселона
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
10Косторная: слезы после шестого места
12:14 (мск), источник: Vesti.kz

Выводы от неудач и решающий вклад в победу. Как Вагнер Лав и Штрели Мамба спасли «Кайрат» в матче с «Шахтером»

Алматинцы стали третьими в Суперкубке.

Наверх
Источник: Instagram

Звездный дуэт нападающих «Кайрата» Вагнер Лав и Штрели Мамба сделали результат матча за третье место в Суперкубке Казахстана — 2021 против «Шахтера». Корреспондент Vesti.kz рассматривает их действия в прошедшей игре.

В отличие от полуфинальной встречи с «Тоболом» в матче c «Шахтером» Лав и Мамба появились на поле только во втором тайме. Бразилец на 62-й минуте вышел вместо Адеринсолы Эсеолы, а немецкий форвард на 46-й занял место Арсена Буранчиева.

И надо сказать, их появление заметно усилило игру и сделало движение «Кайрата» в нападении осмысленным. Лав, к примеру, действовал не только на острие, но и опускался чуть ли не к центральному кругу, выступая конструктором атак из глубины. Такого отнюдь не было в игре Эсеолы. Это заметно усилило давление на оборону «Шахтера».

Во время загрузки произошла ошибка.

Мамба занял позицию правого вингера и тоже наряду с вышедшим на замену Гулжигитом Алыкуловым, который действовал слева, стал напрягать защитные порядки «горняков».

Немец сильно старался. Несколько его рывков и открываний напомнили о его классе. Новичок «Кайрата», допустивший в матче с «Тоболом» роковой промах, находясь в нескольких метров от пустых ворот, на сей раз исправился.

В игре с костанайцами Мамба не раз пытался сыграть на грани офсайда, но в основном неудачно. Причем не только из-за собственного попадания в положение «вне игры», а также по причине того, что лайнсмены банально перестраховывались.

В решающем эпизоде матча с «Шахтером», произошедшем на 88-й минуте, Мамба сыграл по-другому. Он уже не был на одной линии с защитниками «горняков», когда откликнулся на проникающую передачу Лава. Штрели, благодаря рывку, быстро оказался за их спиной, после чего обвел голкипера и поразил пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, «Кайрат» в матче за третье место обыграл «Шахтера». В составе «горняков» отличился Жан-Али Пайруз. У алматинцев, помимо Мамбы, забил Денис Поляков.

6 марта в финальном матче встретятся «Астана» и «Тобол».

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Спартак» пробует зацепиться за тройку: в РПЛ стартует 21-й тур
Петр Ян и битва двух чемпионов: UFC готовит главное шоу года
«Зенит» проиграет в Казани: ставим на РПЛ
Косторная ушла от Плющенко. Но пока не вернулась к Тутберидзе
Левандовски против Холанда: Топ ставок выходных
Большой провал команды Овечкина. 1:5, у русской звезды «-4»
«Мог закончить с одной палкой»: норвежцы обвиняют Большунова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь