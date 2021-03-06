Выводы от неудач и решающий вклад в победу. Как Вагнер Лав и Штрели Мамба спасли «Кайрат» в матче с «Шахтером»

Звездный дуэт нападающих «Кайрата» Вагнер Лав и Штрели Мамба сделали результат матча за третье место в Суперкубке Казахстана — 2021 против «Шахтера». Корреспондент Vesti.kz рассматривает их действия в прошедшей игре.

В отличие от полуфинальной встречи с «Тоболом» в матче c «Шахтером» Лав и Мамба появились на поле только во втором тайме. Бразилец на 62-й минуте вышел вместо Адеринсолы Эсеолы, а немецкий форвард на 46-й занял место Арсена Буранчиева.

И надо сказать, их появление заметно усилило игру и сделало движение «Кайрата» в нападении осмысленным. Лав, к примеру, действовал не только на острие, но и опускался чуть ли не к центральному кругу, выступая конструктором атак из глубины. Такого отнюдь не было в игре Эсеолы. Это заметно усилило давление на оборону «Шахтера».

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Мамба занял позицию правого вингера и тоже наряду с вышедшим на замену Гулжигитом Алыкуловым, который действовал слева, стал напрягать защитные порядки «горняков».

Немец сильно старался. Несколько его рывков и открываний напомнили о его классе. Новичок «Кайрата», допустивший в матче с «Тоболом» роковой промах, находясь в нескольких метров от пустых ворот, на сей раз исправился.

В игре с костанайцами Мамба не раз пытался сыграть на грани офсайда, но в основном неудачно. Причем не только из-за собственного попадания в положение «вне игры», а также по причине того, что лайнсмены банально перестраховывались.

В решающем эпизоде матча с «Шахтером», произошедшем на 88-й минуте, Мамба сыграл по-другому. Он уже не был на одной линии с защитниками «горняков», когда откликнулся на проникающую передачу Лава. Штрели, благодаря рывку, быстро оказался за их спиной, после чего обвел голкипера и поразил пустые ворота.

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Напомним, «Кайрат» в матче за третье место обыграл «Шахтера». В составе «горняков» отличился Жан-Али Пайруз. У алматинцев, помимо Мамбы, забил Денис Поляков.