Выводы от неудач и решающий вклад в победу. Как Вагнер Лав и Штрели Мамба спасли «Кайрат» в матче с «Шахтером»
Алматинцы стали третьими в Суперкубке.
Алматинцы стали третьими в Суперкубке.
Звездный дуэт нападающих «Кайрата» Вагнер Лав и Штрели Мамба сделали результат матча за третье место в Суперкубке Казахстана — 2021 против «Шахтера». Корреспондент Vesti.kz рассматривает их действия в прошедшей игре.
В отличие от полуфинальной встречи с «Тоболом» в матче c «Шахтером» Лав и Мамба появились на поле только во втором тайме. Бразилец на 62-й минуте вышел вместо Адеринсолы Эсеолы, а немецкий форвард на 46-й занял место Арсена Буранчиева.
И надо сказать, их появление заметно усилило игру и сделало движение «Кайрата» в нападении осмысленным. Лав, к примеру, действовал не только на острие, но и опускался чуть ли не к центральному кругу, выступая конструктором атак из глубины. Такого отнюдь не было в игре Эсеолы. Это заметно усилило давление на оборону «Шахтера».
Мамба занял позицию правого вингера и тоже наряду с вышедшим на замену Гулжигитом Алыкуловым, который действовал слева, стал напрягать защитные порядки «горняков».
Немец сильно старался. Несколько его рывков и открываний напомнили о его классе. Новичок «Кайрата», допустивший в матче с «Тоболом» роковой промах, находясь в нескольких метров от пустых ворот, на сей раз исправился.
В игре с костанайцами Мамба не раз пытался сыграть на грани офсайда, но в основном неудачно. Причем не только
В решающем эпизоде матча с «Шахтером», произошедшем на 88-й минуте, Мамба сыграл
Напомним, «Кайрат» в матче за третье место обыграл «Шахтера». В составе «горняков» отличился
6 марта в финальном матче встретятся «Астана» и «Тобол».