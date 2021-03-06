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12:00 (мск), источник: БЕЛТА

Минск и Жодино примут первые четвертьфиналы Кубка Беларуси

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня состоятся два стартовых поединка четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В первом из них футболисты «Минска» сыграют на своем поле с «Ислочью» из Минского района (начало в 14.30; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Во втором матче жодинское «Торпедо-БелАЗ» примет на своем стадионе представителя первой лиги национального первенства дзержинский «Арсенал» (начало в 16.30).

Еще две встречи четвертьфинальной стадии состоятся в воскресенье, 7 марта. Нынешний владелец Кубка страны борисовский БАТЭ на поле ФК «Минск» сыграет с «Витебском», а чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» у себя дома примет гостей из гродненского «Немана».

Ответные поединки за выход в полуфинал 30-го кубкового розыгрыша пройдут 6 и 7 апреля.

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