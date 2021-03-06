Минск и Жодино примут первые четвертьфиналы Кубка Беларуси

В первом из них футболисты «Минска» сыграют на своем поле с «Ислочью» из Минского района (начало в 14.30; прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). Во втором матче жодинское «Торпедо-БелАЗ» примет на своем стадионе представителя первой лиги национального первенства дзержинский «Арсенал» (начало в 16.30).

Еще две встречи четвертьфинальной стадии состоятся в воскресенье, 7 марта. Нынешний владелец Кубка страны борисовский БАТЭ на поле ФК «Минск» сыграет с «Витебском», а чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» у себя дома примет гостей из гродненского «Немана».