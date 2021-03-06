«Тобол» обыграл «Астану» в финале по пенальти и стал победителем Суперкубка Казахстана

Костанайский «Тобол» обыграл «Астану» в финале и стал победителем Суперкубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, которая прошла в Туркестане, завершилась со счетом 1:1. «Тобол» открыл счет на 15-й минуте, отличился Сергей Малый. «Астана» сравняла его на 91-й — со штрафного забил Марин Томасов. В серии пенальти костанайцы выиграли 5:4, у «Астаны» свою попытку не смог реализовать Роман Муртазаев.