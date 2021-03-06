«Тобол» обыграл «Астану» в финале по пенальти и стал победителем Суперкубка Казахстана
Костанайцы могли сделать это раньше, но пропустили на 91-й минуте.
Костанайцы могли сделать это раньше, но пропустили на 91-й минуте.
Костанайский «Тобол» обыграл «Астану» в финале и стал победителем Суперкубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи, которая прошла в Туркестане, завершилась со счетом 1:1. «Тобол» открыл счет на 15-й минуте, отличился Сергей Малый. «Астана» сравняла его на 91-й — со штрафного забил Марин Томасов. В серии пенальти костанайцы выиграли 5:4, у «Астаны» свою попытку не смог реализовать Роман Муртазаев.
Напомним, что в ½ финала «Астана» победила «Шахтер» (2:0), а «Тобол» в серии пенальти переиграл «Кайрат» (3:3, 4:2). В матче за третье место победил алматинский клуб.