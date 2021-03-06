Футболисты «Минска» и «Ислочи» сыграли вничью в первом четвертьфинале Кубка Беларуси

Игра началась с атак хозяев поля, и на 17-й минуте Сергей Концевой открыл счет.

Команда Минск

Пропустив мяч, футболисты «Ислочи» стали действовать гораздо агрессивнее, создали несколько голевых моментов, но защита минчан во главе с вратарем Сергеем Игнатовичем выстояла. После перерыва гости продолжали владеть инициативой, и через 5 минут одна из их атак завершилась тем, что украинский защитник «Минска» срезал мяч в свои ворота — 1:1. Ответная встреча пройдет 6 апреля.

Во втором сегодняшнем матче жодинское «Торпедо-БелАЗ» примет на своем стадионе представителя первой лиги национального первенства дзержинский «Арсенал» (начало в 16.30).

Еще две встречи четвертьфинальной стадии состоятся в воскресенье, 7 марта. Нынешний владелец Кубка страны борисовский БАТЭ на поле ФК «Минск» сыграет с «Витебском», а чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» у себя дома примет гостей из гродненского «Немана».