«Энергетик-БГУ» победил футболистов «Сморгони» в товарищеском матче
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели очередные контрольные матчи перед стартом чемпионата страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели очередные контрольные матчи перед стартом чемпионата страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Минске футболисты столичного «Энергетика-БГУ» уверенно обыграли гостей из «Сморгони» со счетом 2:0. В середине первого тайма счет открыл Айк Мусаханян, а незадолго до финального свистка отличился Даниил Виговский. Ровно через неделю эти соперники вновь встретятся в Минске в стартовом туре национального первенства.
В Бресте местное «Динамо» взяло верх над пинской «Волной» с результатом 4:1. В первом тайме ворота гостей поразили Александр Шестюк и Эдгар Олехнович, а после перерыва голы у брестчан забили Василий Журневич и Павел Седько.
Футболисты «Слуцка» принимали петриковский «Шахтер» и выиграли с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол забил Стефен Альфред.
С таким же результатом в своем крытом манеже футболисты «Гомеля» одолели российский клуб «Муром». Единственный мяч на 71-й минуте игры забил Дмитрий Гомза, реализовавший пенальти. Ранее новичок высшей лиги чемпионата Беларуси речицкий «Спутник» также в Гомеле встречался с «Муромом» и завершил поединок вничью — 1:1.
В спарринге двух представителей первой лиги национального первенства в могилевском манеже местный «Днепр» разгромил бобруйскую «Белшину» со счетом 6:1.
31-й чемпионат Беларуси среди команд высшей лиги стартует 12 марта матчем «Ислочи» и мозырской «Славии».