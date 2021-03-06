Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Байер
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Герта
Аугсбург
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Вольфсбург
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Специя
Беневенто
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ротор
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нефтехимик
Динамо Бр
51
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Севилья
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Сочи
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Чайка
12
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Арсенал
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Эйбар
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Томь
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Алания
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Нижний Новгород
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Чертаново
50
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Оренбург
14
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Ахмат
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Факел
13
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Барселона
Футбол. Первый дивизион
12:00
Акрон
СКА-Хабаровск
11
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
17:52 (мск), источник: БЕЛТА

«Энергетик-БГУ» победил футболистов «Сморгони» в товарищеском матче

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы провели очередные контрольные матчи перед стартом чемпионата страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В Минске футболисты столичного «Энергетика-БГУ» уверенно обыграли гостей из «Сморгони» со счетом 2:0. В середине первого тайма счет открыл Айк Мусаханян, а незадолго до финального свистка отличился Даниил Виговский. Ровно через неделю эти соперники вновь встретятся в Минске в стартовом туре национального первенства.

Команда
Энергетик-БГУ

В Бресте местное «Динамо» взяло верх над пинской «Волной» с результатом 4:1. В первом тайме ворота гостей поразили Александр Шестюк и Эдгар Олехнович, а после перерыва голы у брестчан забили Василий Журневич и Павел Седько.

Футболисты «Слуцка» принимали петриковский «Шахтер» и выиграли с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол забил Стефен Альфред.

С таким же результатом в своем крытом манеже футболисты «Гомеля» одолели российский клуб «Муром». Единственный мяч на 71-й минуте игры забил Дмитрий Гомза, реализовавший пенальти. Ранее новичок высшей лиги чемпионата Беларуси речицкий «Спутник» также в Гомеле встречался с «Муромом» и завершил поединок вничью — 1:1.

В спарринге двух представителей первой лиги национального первенства в могилевском манеже местный «Днепр» разгромил бобруйскую «Белшину» со счетом 6:1. Хет-трик в этой встрече оформил Владислав Мухамедов.

31-й чемпионат Беларуси среди команд высшей лиги стартует 12 марта матчем «Ислочи» и мозырской «Славии».

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Супермилая реакция собаки на новую соседку растрогала сеть (Видео)
Каков же Рондон! Забил первый гол за ЦСКА и раздавил «Ахмат»
Петр Ян и битва двух чемпионов: UFC готовит главное шоу года
ВАДА изучит раскраску болида Формулы-1 в цвета российского флага
Косторная ушла от Плющенко. Но пока не вернулась к Тутберидзе
Левандовски против Холанда: Топ ставок выходных
«Ювентус» — «Лацио» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Осасуна» — «Барса» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь