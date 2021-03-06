«Энергетик-БГУ» победил футболистов «Сморгони» в товарищеском матче

В Минске футболисты столичного «Энергетика-БГУ» уверенно обыграли гостей из «Сморгони» со счетом 2:0. В середине первого тайма счет открыл Айк Мусаханян, а незадолго до финального свистка отличился Даниил Виговский. Ровно через неделю эти соперники вновь встретятся в Минске в стартовом туре национального первенства.

В Бресте местное «Динамо» взяло верх над пинской «Волной» с результатом 4:1. В первом тайме ворота гостей поразили Александр Шестюк и Эдгар Олехнович, а после перерыва голы у брестчан забили Василий Журневич и Павел Седько.

Футболисты «Слуцка» принимали петриковский «Шахтер» и выиграли с минимальным преимуществом — 1:0. Победный гол забил Стефен Альфред.

С таким же результатом в своем крытом манеже футболисты «Гомеля» одолели российский клуб «Муром». Единственный мяч на 71-й минуте игры забил Дмитрий Гомза, реализовавший пенальти. Ранее новичок высшей лиги чемпионата Беларуси речицкий «Спутник» также в Гомеле встречался с «Муромом» и завершил поединок вничью — 1:1.

В спарринге двух представителей первой лиги национального первенства в могилевском манеже местный «Днепр» разгромил бобруйскую «Белшину» со счетом 6:1. Хет-трик в этой встрече оформил Владислав Мухамедов.