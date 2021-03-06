Кокорин получил травму и вновь стал объектом нападок итальянцев
Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин получил травму прямой мышцы бедра. Об этом сообщается на сайте команды.
Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин получил травму прямой мышцы бедра. Об этом сообщается на сайте команды.
Российский форвард почувствовал боль во время матча 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Повреждение было выявлено в ходе обследования. О сроках восстановления 29-летнего игрока не сообщается.
В комментариях в Twitter Кокорин стал объектом нападок итальянских фанатов. Они вновь заявили, что покупка россиянина оказалась бесполезной. «Он травму получил, когда икру лопал?», «Ему осталось играть только в виртуальном мире», «А ведь были времена, когда русских нельзя было сломить», — писали юзеры.
Футболист перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. Он принял участие в трех матчах за команду и пока никак не отметился полезными действиями.