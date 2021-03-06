Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эльче
Севилья
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Спартак-2
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Айнтрахт Ф
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия М
Байер
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Герта
Аугсбург
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фрайбург
РБ Лейпциг
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хоффенхайм
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Специя
Беневенто
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Сочи
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Химки
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Эйбар
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Динамо Бр
51
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Чайка
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Вальядолид
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Арсенал
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Томь
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Первый дивизион
14:00
Алания
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Нижний Новгород
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Чертаново
50
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Оренбург
14
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Ахмат
20
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Барселона
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Факел
13
Футбол. Первый дивизион
12:00
Акрон
СКА-Хабаровск
11
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
17:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокорин получил травму и вновь стал объектом нападок итальянцев

Нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин получил травму прямой мышцы бедра. Об этом сообщается на сайте команды.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Российский форвард почувствовал боль во время матча 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Повреждение было выявлено в ходе обследования. О сроках восстановления 29-летнего игрока не сообщается.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях в Twitter Кокорин стал объектом нападок итальянских фанатов. Они вновь заявили, что покупка россиянина оказалась бесполезной. «Он травму получил, когда икру лопал?», «Ему осталось играть только в виртуальном мире», «А ведь были времена, когда русских нельзя было сломить», — писали юзеры.

Футболист перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. Он принял участие в трех матчах за команду и пока никак не отметился полезными действиями.

Читайте также
Фиорентина
1:2
Первый тайм: 0:0
Рома
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Каков же Рондон! Забил первый гол за ЦСКА и раздавил «Ахмат»
Петр Ян и битва двух чемпионов: UFC готовит главное шоу года
ВАДА изучит раскраску болида Формулы-1 в цвета российского флага
Косторная ушла от Плющенко. Но пока не вернулась к Тутберидзе
«Автомобилист» вырвал победу за 68 секунд до конца матча в КГ
«Ювентус» — «Лацио» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Осасуна» — «Барса» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь