Кокорин получил травму и вновь стал объектом нападок итальянцев

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Российский форвард почувствовал боль во время матча 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Повреждение было выявлено в ходе обследования. О сроках восстановления 29-летнего игрока не сообщается.

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В комментариях в Twitter Кокорин стал объектом нападок итальянских фанатов. Они вновь заявили, что покупка россиянина оказалась бесполезной. «Он травму получил, когда икру лопал?», «Ему осталось играть только в виртуальном мире», «А ведь были времена, когда русских нельзя было сломить», — писали юзеры.