«Торпедо-БелАЗ» обыграл «Арсенал» в домашнем четвертьфинале Кубка Беларуси

В первом тайме бронзовые призеры чемпионата страны не смогли преодолеть оборонительные построения представителей первой лиги национального первенства. Зато во второй половине встречи подопечным Юрия Пунтуса трижды удалось добиться успеха. На исходе часа игрового времени первый гол забил вышедший на замену Кирилл Кириленко, на 72-й минуте отличился Никита Николаевич, а в самой концовке последнюю точку поставил нигерийский защитник торпедовцев Самюэль Одеоибо.

В другом сегодняшнем поединке футболисты «Минска» на своей арене сыграли вничью с «Ислочью» — 1:1. Встреча началась с атак хозяев поля и на 17-й минуте Сергей Концевой открыл счет. Пропустив мяч, футболисты «Ислочи» стали действовать гораздо агрессивнее, создали несколько голевых моментов, но защита минчан во главе с вратарем Сергеем Игнатовичем выстояла. После перерыва гости продолжали владеть инициативой и через 5 минут одна из их атак завершилась тем, что украинский защитник «Минска» срезал мяч в свои ворота.

Еще два матча четвертьфинальной стадии состоятся в воскресенье, 7 марта. Нынешний владелец Кубка страны борисовский БАТЭ на поле ФК «Минск» сыграет с «Витебском», а чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» у себя дома примет гостей из гродненского «Немана».