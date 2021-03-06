«Беневенто» упустил победу в игре со «Специей», Гайч забил дебютный гол в Серии А
«Беневенто» на выезде упустил победу над «Специей» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии.
«Беневенто» на выезде упустил победу над «Специей» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии.
В составе гостей единственный мяч в середине первого тайма забил арендованный у ЦСКА форвард Адольфо Гайч, который во второй половине игры был заменен.
Для аргентинца этот мяч стал дебютным в Серии А.
«Беневенто» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, «Специя» — 14-я.