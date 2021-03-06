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6 марта, источник: Матч ТВ

«Беневенто» упустил победу в игре со «Специей», Гайч забил дебютный гол в Серии А

«Беневенто» на выезде упустил победу над «Специей» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2020

В составе гостей единственный мяч в середине первого тайма забил арендованный у ЦСКА форвард Адольфо Гайч, который во второй половине игры был заменен.

Для аргентинца этот мяч стал дебютным в Серии А.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Беневенто» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, «Специя» — 14-я.

Специя
1:1
Первый тайм: 0:1
Беневенто
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