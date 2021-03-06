«Лейпциг» разгромил «Фрайбург» и вышел в лидеры чемпионата Германии
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Лейпциг» разгромил «Фрайбург» в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. «Лейпциг» разгромил «Фрайбург» в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча на поле «Фрайбурга» завершилась со счетом 3:0. Голы забили Кристофер Нкунку (41-я минута), Александер Сёрлот (64) и Эмиль Форсберг (79).
«Лейпциг» набрал 53 очка и вышел в лидеры чемпионата Германии, опередив «Баварию» (52), которой в субботу предстоит встреча с дортмундской «Боруссией» (39, 6-е место). «Фрайбург» (34 очка) идет на 8-м месте.
Результаты других встреч:
«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Штутгарт» — 1:1,
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Байер» — 0:1,
«Герта» — «Аугсбург» — 2:1,
«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 2:1.