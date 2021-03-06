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6 марта, источник: ТАСС

Левандовский ответил Холанду хет-триком. «Бавария» одержала волевую победу над «Боруссией»

ТАСС, 6 марта. Мюнхенская «Бавария» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:2.

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Источник: AP 2020

Уже в дебюте встречи чемпион Германии уступал со счетом 0:2 после голов 20-летнего норвежца Эрлинга Холанда на 2-й и 9-й минутах.

Однако лучший бомбардир трех последних сезонов лиги поляк Роберт Левандовский ответил хет-триком, забив на 26, 44 (пенальти) и 90-й минутах. Еще один мяч на счету Леона Горецки (88).

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В последний раз «Боруссия» обыгрывала «Баварию» в чемпионате Германии 10 ноября 2018 года (3:2). На «Альянц-Арене» же мюнхенская команда не уступает принципиальному сопернику с 12 апреля 2014 года (0:3). В гонке бомбардиров чемпионата продолжает лидировать Левандовский (31 мяч), Холанд с 19 голами идет на втором месте.

Чемпион Германии восьми последних сезонов «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 55 очков после 24 матчей. «Боруссия» идет шестой, имея в активе 39 очков после 24 встреч.

В следующем туре подопечные Ханса-Дитера Флика 13 марта на выезде сыграют против бременского «Вердера», а 17 марта действующий победитель Лиги чемпионов дома проведет ответную встречу 1/8 финала турнира против итальянского «Лацио» (результат первого матча — 4:1). «Боруссия» в 25-м туре чемпионата 13 марта примет берлинскую «Герту», а 9 марта сыграет второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (результат первого матча — 3:2).

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Бавария
4:2
Первый тайм: 2:2
Боруссия Д
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