Левандовский ответил Холанду хет-триком. «Бавария» одержала волевую победу над «Боруссией»

Уже в дебюте встречи чемпион Германии уступал со счетом 0:2 после голов 20-летнего норвежца Эрлинга Холанда на 2-й и 9-й минутах.

Однако лучший бомбардир трех последних сезонов лиги поляк Роберт Левандовский ответил хет-триком, забив на 26, 44 (пенальти) и 90-й минутах. Еще один мяч на счету Леона Горецки (88).

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В последний раз «Боруссия» обыгрывала «Баварию» в чемпионате Германии 10 ноября 2018 года (3:2). На «Альянц-Арене» же мюнхенская команда не уступает принципиальному сопернику с 12 апреля 2014 года (0:3). В гонке бомбардиров чемпионата продолжает лидировать Левандовский (31 мяч), Холанд с 19 голами идет на втором месте.

Чемпион Германии восьми последних сезонов «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 55 очков после 24 матчей. «Боруссия» идет шестой, имея в активе 39 очков после 24 встреч.