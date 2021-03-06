Левандовский ответил Холанду хет-триком. «Бавария» одержала волевую победу над «Боруссией»
ТАСС, 6 марта. Мюнхенская «Бавария» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:2.
ТАСС, 6 марта. Мюнхенская «Бавария» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:2.
Уже в дебюте встречи чемпион Германии уступал со счетом 0:2 после голов 20-летнего норвежца Эрлинга Холанда на 2-й и 9-й минутах.
Однако лучший бомбардир трех последних сезонов лиги поляк Роберт Левандовский ответил
В последний раз «Боруссия» обыгрывала «Баварию» в чемпионате Германии 10 ноября 2018 года (3:2). На «Альянц-Арене» же мюнхенская команда не уступает принципиальному сопернику с 12 апреля 2014 года (0:3). В гонке бомбардиров чемпионата продолжает лидировать Левандовский (31 мяч), Холанд с 19 голами идет на втором месте.
Чемпион Германии восьми последних сезонов «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 55 очков после 24 матчей. «Боруссия» идет шестой, имея в активе 39 очков после 24 встреч.
В следующем туре подопечные