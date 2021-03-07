Бензема вошел в заявку «Реала» на матч с «Атлетико»
7 марта в Мадриде состоится матч 26-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетико» примет «Реал» на стадионе «Ванда Метрополитано». Встреча начнется в 18:15 по московскому времени.
7 марта в Мадриде состоится матч 26-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетико» примет «Реал» на стадионе «Ванда Метрополитано». Встреча начнется в 18:15 по московскому времени.
«Реал» огласил заявку на игру. Среди футболистов, имеющих возможность выйти на поле — нападающий Карим Бензема, который пропускал предыдущие игры своей команды
В сезоне-2020/21 Бензема забил 17 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах за «Реал» во всех турнирах.