Бензема вошел в заявку «Реала» на матч с «Атлетико»

Бензема вошел в заявку «Реала» на матч с «Атлетико»

7 марта в Мадриде состоится матч 26-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетико» примет «Реал» на стадионе «Ванда Метрополитано». Встреча начнется в 18:15 по московскому времени.