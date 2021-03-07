Напряжение в Мюнхене: дубль и травма Холанда, хет-трик Левандовского

Интрига в Бундеслиге — категория философская. В неё можно верить, но это не мешает «Баварии» выигрывать чемпионство даже в трудные годы. В последние три сезона вторая команда лиги набирала 63, 74 и 69 очков — то есть для титула дважды было, мягко говоря, необязательно бить рекорды по количеству побед. Но проблемы преследователей Мюнхен не волнуют, отсюда безумные разрывы: 12 очков в прошлом сезоне, 21 очко два года назад. Даже кризисная «Бавария» Нико Ковача разогналась после смены тренера и легко взяла титул: для этого хватило отлично провести всего лишь половину сезона.

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Нынешний сезон в некотором роде разрушает традиции. Если «Бавария» проведет второй круг в темпе первого, у неё нет конкурентов. Но если у команды Ханса-Дитера Флика случится спад, на этот раз её есть кому наказать. «Лейпциг» не проиграл в Мюнхене, набирает в среднем 2,2 очка за матч и в начале года демонстрирует хорошую форму. 14 матчей во всех турнирах, 10 побед, 3 ничьих, одно поражение — достойный соперник. А у «Баварии» как раз наметился мини-спад. Поражение от «Айнтрахта» и ничья с «Арминией» даже нельзя списать на невезение — нет, это были игры с обоюдными моментами и участившимися провалами в защите «Баварии».

Эдин Терзич подготовился и использовал стиль «Баварии» против неё. Невозможно столько прессинговать и так высоко защищаться и совсем не допускать провалов. «Бавария» зависима от контрпрессинга: если вернуть мяч сразу после потери не удаётся, позади достаточно пространства, чтобы наказал даже соперник уровня «Арминии». Так вот, «Боруссия» не просто бросалась в атаку после каждого перехвата, они сначала меняли фланг — а уже потом бросались в атаку. Так большинство игроков «Баварии» оказывались ещё дальше от мяча, бежать приходилось больше.



Так «Боруссия» забила второй гол: мяч застрял на правом фланге после пары единоборств и Дауд включил Шульца в быструю атакую пасом поперёк всего поля. Хотя в эпизоде участвовали шесть игроков хозяев и пять гостей, из-за резкой смены фланга «Боруссия» получила преимущество три в два перед чужой штрафной. Холанд забил через пять секунд после паса Дауда.

Через пару минут «Боруссия» провела структурно похожую атаку, но теперь Дауд ошибся в передаче. А на 25-й минуте Гости упустили лучший шанс забить третий гол. Снова в контратаке, снова после отбора (причем, отобрал мяч Холанд), снова с умышленным перегрузом одной зоны и пасом в другую (все ломились через центр, но Дауд отдал на Мёнье на фланг) — и Мёнье просто не исполнил последний пас, когда Холанд вырывался на ворота, и вызвал его яростную реакцию.

После этого очевидного захода на 3:0 игра изменилась. До того «Бавария» реагировала именно так, как можно ожидать от фаворита, пропустившего дважды: постоянное давление и попытки обострить каждым пасом, куча навесов (6 за 10 минут) и ударов, даже неподготовленных и из борьбы. Но после третьей допущенной контратаки хозяева заиграли осторожнее — несмотря на счёт. Больше подготовительных пасов, мяч подолгу держался в средней трети.

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На этом равном отрезке в пользу «Баварии» сыграло преимущество в классе. После долгого переката мяча Сане остался один в один против Шульца на углу штрафной и убрал его финтом. А потом выполнил прострел на Левандовского. У Сане была намного более трудная ситуация, чем чуть раньше у Мёнье, два защитника явно перекрывали прострел, но он уложил мяч точно в коридор между Загаду и Хуммельсом.

После этого «Боруссия» уже не претендовала на инициативу, а вела себя как типичная команда, которая выигрывает в Мюнхене: села в автобус, отдала мяч и забыла про контратаки. Плохое решение. «Бавария» владела мячом под 70% времени и намного комфортнее себя чувствовала, не опасаясь контратак: Боатенг и Алаба смело включались в позиционные атаки и, пользуясь тем, что их никто не встречал, управляли игрой, а полузащитники получили возможность перегружать первую линию атаки.

Моментов было мало, но без контригры и пауз они были делом времени. Игра всё время шла слишком близко к воротам Хитца. В последние 15 минут тайма хозяева 10 раз коснулись мяча в чужой штрафной (гости — один раз).

Даже при плохом управлении игрой «Боруссия» могла уйти на перерыв с преимуществом, но сам всё испортила. Пенальти бесспорный, но глупый: Дауд сфолил на Комане, когда тот никакой угрозы воротам не нёс.

Во втором тайме ход рисунок игры был таким же, как в концовке первого, а на 60-й минуте, когда Холанда пришлось менять после того, как ему заехал по ноге Боатенг, даже намёки на контригру «Боруссии» пропали. Единственная интрига — отобьются или нет?

Чуть-чуть не хватило. «Бавария» методично давила, не торопилась обострять и растягивала оборону. Получилось стерильно, хотя в концовке её преимущество стало просто колоссальным (75% владения после 75-й минуты). На этом фоне в концовке «Боруссия» вроде бы почти убежала в контратаку, но Джана сбил Сане. Возможно, сбил — судья решил, что была игра в корпус, VAR не стал его исправлять, а в ответной атаке «Бавария» забила. А через минуту ещё, когда «Боруссия» раскрылась и побежала сравнивать. Точку поставил Левандовски: роскошный удар в неочевидной ситуации в самый угол.



И вроде бы всё как обычно: «Бавария» немного поиграла с интригой, а потом мастерски убила. 27:4 по ударам, «Боруссия» с 25-й минуты забыла про атаки. Но с другой стороны, сверхосторожная игра Дортмунда во втором тайме действительно засушила атаки хозяев. Их огромное преимущество не конвертировалось в моменты, а победный гол они забили после пограничной ситуации — будет фол, или нет. И, кстати, в игре был ещё один спорный момент, когда Ройс упал в штрафной. В общем, если смотреть не на счёт, «Бавария» совсем не выглядит неуязвимой. Возможно, интрига всё-таки есть.