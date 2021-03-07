Анчелотти: Роналду был одним из лучших, кого мне довелось тренировать. Всегда предельно серьезен и профессионален

«Идеальный трансфер? Паоло Мальдини, без вопросов. Он мой друг, одноклубник, был моим капитаном и всегда будет смешным парнем. Отличный игрок и человек. Однозначно было бы классно заполучить его в команду. Сложно выбрать между Месси и Роналду, но я назову Роналду, поскольку тренировал его лично. У меня много воспоминаний о работе с ним, при мне он забил много голов. Плюс, он был всегда предельно серьезен и профессионален. Можно сказать, что он был одним из лучших, кого мне довелось тренировать. Но не буду говорить, что он однозначно лучший, поскольку у меня длинный список хороших футболистов, с которыми мне повезло работать. Но в этом рейтинге он однозначно занимат высокое место», — цитирует Анчелотти Sky Sports.