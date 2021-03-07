Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале

Болельщики выбрали лучшего футболиста «Ювентуса» по итогам февраля. Фанаты также признавали португальца лучшим в клубе в ноябре и декабре.

Во втором месяце зимы Роналду провел за «Ювентус» 7 матчей во всех турнирах, забив при этом 6 голов.