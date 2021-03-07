Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.03
Брайтон & Хоув
Лестер
12
Футбол. Зарубежный
6.03
Осасуна
Барселона
02
Футбол. Зарубежный
6.03
Ювентус
Лацио
31
Футбол. Зарубежный
6.03
Бавария
Боруссия Д
42
Футбол. Зарубежный
6.03
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
6.03
Кадис
Эйбар
10
Футбол. Зарубежный
6.03
Удинезе
Сассуоло
20
Футбол. Премьер-лига
6.03
Ростов
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
6.03
Эльче
Севилья
21
Футбол. Первый дивизион
6.03
Балтика
Спартак-2
10
Футбол. Зарубежный
6.03
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
02
Футбол. Зарубежный
6.03
Айнтрахт Ф
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
6.03
Боруссия М
Байер
01
Футбол. Зарубежный
6.03
Герта
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
6.03
Фрайбург
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
6.03
Хоффенхайм
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
6.03
Специя
Беневенто
11
Футбол. Премьер-лига
6.03
Ротор
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
6.03
Нефтехимик
Динамо Бр
51
Футбол. Первый дивизион
6.03
Торпедо М
Чайка
12
Футбол. Зарубежный
6.03
Вальядолид
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
6.03
Бернли
Арсенал
11
Футбол. Первый дивизион
6.03
Текстильщик
Томь
11
Футбол. Первый дивизион
6.03
Алания
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
6.03
Волгарь
Нижний Новгород
11
Футбол. Первый дивизион
6.03
Краснодар-2
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
6.03
Крылья Советов
Чертаново
50
Футбол. Первый дивизион
6.03
Шинник
Оренбург
14
Футбол. Премьер-лига
6.03
ЦСКА
Ахмат
20
Футбол. Первый дивизион
6.03
Енисей
Факел
13
Футбол. Первый дивизион
6.03
Акрон
СКА-Хабаровск
11
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
00:33 (мск), источник: Sport24

Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в феврале

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком туринского клуба в феврале по версии болельщиков, сообщает пресс-служба бьянконери.

Наверх
Источник: Reuters

Болельщики выбрали лучшего футболиста «Ювентуса» по итогам февраля. Фанаты также признавали португальца лучшим в клубе в ноябре и декабре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором месяце зимы Роналду провел за «Ювентус» 7 матчей во всех турнирах, забив при этом 6 голов.

Читайте также
 Вернулась к мужчине, которого обвиняла в насилии. Бывшая жена лучшего бомбардира сборной России и «Зенита»
«Госпожа, я готова делать все». Русская красавица из ММА отреагировала на странное предложение незнакомой девушки
Косторная наконец-то рассказала, почему попросилась к Тутберидзе
Напряжение в Мюнхене: дубль Холанда, хет-трик Левандовского
Лучший матч Малкина за месяц: забил эффектный гол, сделал пас
Французский биатлонист выиграл спринт на этапе КМ в Чехии
Дубль Мораты принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в Серии A
Норвежский лыжник признался в сговоре с финном против россиянина
«Осасуна» — «Барса» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь