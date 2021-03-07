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00:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Мораты принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в чемпионате Италии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Ювентус» одержал волевую победу над «Лацио» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча в Турине завершилась со счетом 3:1. У хозяев забили Адриан Рабьо (39-я минута) и Альваро Мората (57, 60 — с пенальти). У гостей отличился Хоакин Корреа (14).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус» с 52 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая на 7 очков от лидирующего «Интера». «Лацио» (43) — седьмой.

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Первый тайм: 1:1
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