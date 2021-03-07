Дубль Мораты принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в чемпионате Италии
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Ювентус» одержал волевую победу над «Лацио» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Ювентус» одержал волевую победу над «Лацио» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 3:1. У хозяев забили Адриан Рабьо (39-я минута) и Альваро Мората (57, 60 — с пенальти). У гостей отличился Хоакин Корреа (14).
«Ювентус» с 52 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая на 7 очков от лидирующего «Интера». «Лацио» (43) — седьмой.