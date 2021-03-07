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01:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» победила «Осасуну» в чемпионате Испании

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Барселона» победила «Осасуну» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

Встреча на поле «Осасуны» завершилась со счетом 2:0 в пользу «Барселоны». Голы забили Жорди Альба (30-я минута) и Илайш Мориба (83). В обоих голах результативными передачами отметился капитан «сине-гранатовых» Лионель Месси.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» с 56 очками идет на втором месте в турнирной таблице, отставая на 2 балла от «Атлетико», у которого две игры в запасе. «Осасуна» (28 очков) — 13-я.

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Осасуна
0:2
Первый тайм: 0:1
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