ПСЖ вышел в 1/8 финала Кубка Франции, разгромив «Брест»
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/8 финала Кубка Франции по футболу, разгромив «Брест».
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» вышел в 1/8 финала Кубка Франции по футболу, разгромив «Брест».
Встреча 1/16 финала, прошедшая на поле «Бреста», завершилась со счетом 3:0 в пользу парижан. Дубль оформил Килиан Мбаппе (9-я, 73-я минуты), еще один мяч забил Пабло Сарабия (43).
Жеребьевка 1/8 финала Кубка пройдет на следующей неделе.