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10:07 (мск), источник: Sport24

Супергол в чемпионате Португалии. Бету забил эффектным ударом через себя в падении

В субботу, 6 марта, в рамках 22-го тура чемпионата Португалии состоялся матч Портимоненсе — Тондела. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

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Счет в матче был открыт на 14-й минуте, когда нападающий «Портимоненсе» Бету забил шикарный гол эффектным ударом через себя в падении.

В 18 матчах нынешнего сезона чемпионата Португалии Бету забил 6 голов. «Портимоненсе» занимает в турнирной таблице 10-е место из 18 возможных.

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