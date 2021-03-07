Супергол в чемпионате Португалии. Бету забил эффектным ударом через себя в падении
В субботу, 6 марта, в рамках 22-го тура чемпионата Португалии состоялся матч Портимоненсе — Тондела. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.
В субботу, 6 марта, в рамках 22-го тура чемпионата Португалии состоялся матч Портимоненсе — Тондела. Игра завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.
Счет в матче был открыт на 14-й минуте, когда нападающий «Портимоненсе» Бету забил шикарный гол эффектным ударом через себя в падении.
В 18 матчах нынешнего сезона чемпионата Португалии Бету забил 6 голов. «Портимоненсе» занимает в турнирной таблице 10-е место из 18 возможных.