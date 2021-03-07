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12:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отец Черышева рассказал о восстановлении сына

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о процессе восстановления игрока.

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Источник: Спорт-Экспресс

У игрока была диагностирована мышечная травма.

«У Дениса все хорошо, чувствует себя нормально. С понедельника начнет потихоньку выходить на поле. Травма не столько трудная, сколько противная. Думаю, через неделю он будет в общей группе. Не хотим загадывать, но надеемся на это. Некомфортность в ноге ушла, поделал другие процедуры, уже совсем другое ощущение», — сказал Черышев-старший «СЭ».

В нынешнем сезоне Денис Черышев принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, в которых отличился двумя голевыми передачами. В последний раз Черышев выходил на поле 24 января в матче против «Атлетико» (1:3).

(Сергей Федоров).

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