Отец Черышева рассказал о восстановлении сына

«У Дениса все хорошо, чувствует себя нормально. С понедельника начнет потихоньку выходить на поле. Травма не столько трудная, сколько противная. Думаю, через неделю он будет в общей группе. Не хотим загадывать, но надеемся на это. Некомфортность в ноге ушла, поделал другие процедуры, уже совсем другое ощущение», — сказал Черышев-старший «СЭ».